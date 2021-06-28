Меган Маркл показательно отказалась от титула герцогини Сассекской

СМИ обнародовали свидетельство о рождении дочери Меган Маркл и принца Гарри.
Дочь Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор родилась 4 июня 2021 года в Санта-Барбаре. Свидетельство о рождении девочки было обнародовано через три недели после того, как она появилась на свет в больнице Санта-Барбара Коттедж. И в этом документе есть некоторые заметные различия между ее свидетельством и свидетельством ее брата Арчи.
Юридический документ, обнаруженный американским новостным сайтом TMZ, показывает, что Меган Маркл не использовала свой королевский титул в полях "Имя" и "Фамилия". Когда же регистрировали ее сына Арчи, она назвала себя "Рэйчел Меган, Ее Королевское Высочество герцогиня Сассекская". Однако на этот раз она просто написала "Рэйчел" в поле для имени при рождении, "Меган" как ее второе имя и "Маркл" как ее фамилию - без упоминания ее королевского титула, пишет Hello!.
Что касается Гарри, он указал в графе свой статус герцога Сассекског в качестве имени и "Его Королевское Высочество" в качестве своей фамилии.
Напомним, в январе 2020 года, когда Меган и Гарри объявили, что хотят сложить с себя королевские полномочия, им сообщили что они больше не могут использовать свой статус Их Королевские Высочества. В заявлении, выпущенном Букингемским дворцом от имени Сассексов в то время, говорилось: "Сассексы не будут использовать свои титулы Ее Королевского Высочества, поскольку они больше не являются рабочими членами королевской семьи".
Напомним, ранее сообщалось, что принц Чарльз, отец принца Гарри, когда станет королем после смерти своей матери королевы Елизаветы II, хочет упразднить количество принцев и принцесс. Как только Чарльз взойдет на престол и станет королем, он собирается изменить юридические документы таким образом, чтобы его внук Арчи (сын Меган Маркл и принца Гарри) никогда не стал принцем. Но к такому решению Чарльз прибегнет не потому, что обижен на своего сына из-за негативных высказываний в свой адрес и критики его, как отца, а с целью придерживаться своего плана по сокращению монархии.
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