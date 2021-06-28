Меган Маркл показательно отказалась от титула герцогини Сассекской

СМИ обнародовали свидетельство о рождении дочери Меган Маркл и принца Гарри.

Дочь Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор родилась 4 июня 2021 года в Санта-Барбаре. Свидетельство о рождении девочки было обнародовано через три недели после того, как она появилась на свет в больнице Санта-Барбара Коттедж. И в этом документе есть некоторые заметные различия между ее свидетельством и свидетельством ее брата Арчи.

Меган Маркл и принц Гарри / Associated Press

Юридический документ, обнаруженный американским новостным сайтом TMZ, показывает, что Меган Маркл не использовала свой королевский титул в полях "Имя" и "Фамилия". Когда же регистрировали ее сына Арчи, она назвала себя "Рэйчел Меган, Ее Королевское Высочество герцогиня Сассекская". Однако на этот раз она просто написала "Рэйчел" в поле для имени при рождении, "Меган" как ее второе имя и "Маркл" как ее фамилию - без упоминания ее королевского титула, пишет Hello!.

Что касается Гарри, он указал в графе свой статус герцога Сассекског в качестве имени и "Его Королевское Высочество" в качестве своей фамилии.

Меган Маркл / Associated Press

Напомним, в январе 2020 года, когда Меган и Гарри объявили, что хотят сложить с себя королевские полномочия, им сообщили что они больше не могут использовать свой статус Их Королевские Высочества. В заявлении, выпущенном Букингемским дворцом от имени Сассексов в то время, говорилось: "Сассексы не будут использовать свои титулы Ее Королевского Высочества, поскольку они больше не являются рабочими членами королевской семьи".

Также читайте Принц Гарри вернулся в Великобританию

Напомним, ранее сообщалось, что принц Чарльз, отец принца Гарри, когда станет королем после смерти своей матери королевы Елизаветы II, хочет упразднить количество принцев и принцесс. Как только Чарльз взойдет на престол и станет королем, он собирается изменить юридические документы таким образом, чтобы его внук Арчи (сын Меган Маркл и принца Гарри) никогда не стал принцем. Но к такому решению Чарльз прибегнет не потому, что обижен на своего сына из-за негативных высказываний в свой адрес и критики его, как отца, а с целью придерживаться своего плана по сокращению монархии.

Принц Гарри и Меган Маркл / Getty Images

Читайте также: Имя с историей: почему Гарри и Меган назвали дочь Лилибет Диана

Меган Маркл и принц Гарри (13 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку