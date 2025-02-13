Меган Маркл покинула Игры Invictus раньше времени: что произошло

Принц Гарри останется в Канаде до 16 февраля, а его супруга Меган вернулась домой к детям.
Меган Маркл была рядом со своим мужем в течение первых пяти дней соревнований для ветеранов, они вместе посещали многие из них, а также множество раз были запечатлены фотографами.
Во вторник Меган вернулась в Калифорнию к детям – принцу Арчи и принцессе Лилибет. Ожидается, что Гарри останется в Ванкувере на время игр, которые завершатся масштабной церемонией закрытия в воскресенье.
Напомним вам некоторые образы герцогини Сассекской, которые мы увидели на этих Играх.
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