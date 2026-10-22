Меган Маркл посоветовали забыть о ее титуле: что произошло

Меган Маркл и принц Гарри / © Getty Images

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По прибытии в общественную студию звукозаписи в этом городе в Мидлендсе герцога и герцогиню Сассекских встретили около 200 человек.

Их сфотографировали во время встречи с фанатами, выстроившимися в очередь, чтобы поприветствовать их во время их первого совместного публичного выступления после возвращения из США.

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В заявлении на своем веб-сайте Меган и Гарри выразили благодарность всем, кто пришел их встретить, и отметили важную работу, которая ведется в сообществе Ноттингема.

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В заявлении говорится: «Для герцога и герцогини возвращение в Ноттингем стало возможностью восстановить связь с сообществом, которое им очень дорого, и поразмышлять о том, что ждет их в будущем».

Меган Маркл и принц Гарри / © Getty Images

«В ходе работы здесь выявилась общая нить: возможности появляются благодаря отношениям, выстроенным с течением времени, преданности людей, которые поддерживают друг друга, и местам, где каждый чувствует себя частью чего-то целого», — написали Сассекские.

Однако один из бывших друзей Меган, эксперт по брендингу Ник Эде, дал герцогине совет, призвав ее «забыть о своем королевском титуле» после возвращения в Великобританию с мужем.

В интервью Cafe Casino Ник сказал: «У Меган есть возможность вернуть себе место в Британии, не нуждаясь в Букингемском дворце. Она совсем другая женщина, чем та, которая появилась в 2017 году, и это может стать началом новой главы, если она все сделает правильно. Я думаю, это было намного лучше, чем ее фотосессия с Малалой, которая получилась очень надуманной. Она — голливудская знаменитость, и ей нужно больше использовать этот образ и забыть о своем титуле», — цитирует его слова журнал Ok!.

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Меган Маркл / © Getty Images

Телеведущий считает, что поездка в Ноттингем прошла для пары с огромным успехом, особенно для Меган. Он объяснил: «Меган выглядела расслабленной, уверенной и искренне счастливой. Ее улыбки, объятия и естественное общение с толпой продемонстрировали обаяние, которое сделало ее такой популярной, когда она впервые присоединилась к королевской семье. Казалось, она была довольна оказанным ей приемом и старалась поговорить со всеми присутствующими».

Меган Маркл и принц Гарри в Ноттингеме / © Getty Images

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