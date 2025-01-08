Меган Маркл потеряла друга: герцогиня поделилась душераздирающим постом в соцсети

Во вторник 7 января герцогиня Сассекская поделилась в своем аккаунте в Instagram видео с воспоминаниями о любимой собаке по имени Гай, а также подробностями о том, как он появился в ее жизни. В ролике можно увидеть много фотографий, на которых Меган также запечатлена с мужем Гарри. Свой пост герцогиня назвала "В память о Гае".

"В 2015 году я взяла бигля из приюта для собак в Канаде. Он был в приюте для животных в Кентукки, и ему дали несколько дней жизни. Я подобрала его… и влюбилась. Они называли его "малышом", потому что он был таким маленьким и хрупким, поэтому я назвала его "Гай". И он был лучшим парнем, о котором могла мечтать любая девушка. Если вы следили за мной в Instagram в то время, вы часто видели его — и в The Tig тоже. Он был со мной в "Форс-мажорах", когда я обручилась (а затем вышла замуж), когда я стала мамой… он был со мной во всем: в тишине, хаосе, спокойствии, комфорте.

Он пережил ужасную аварию незадолго до моего переезда в Великобританию, из-за которой он несколько месяцев перенес операции и не мог покинуть клинику. Врачи говорили, что он больше никогда не будет ходить, но доктор Ноэль Фицпатрик сказал, что он сможет это сделать. Гарри и я ездили поздно ночью, после работы, чтобы увидеть Гая, пока он восстанавливался в Суррее в течение нескольких месяцев подряд.

Я всегда буду благодарна Ноэлю и его команде, команде Queen West Animal Hospital в Торонто, нашим ветеринарам сейчас, и моим друзьям и сообществу: Спасибо за то, что вы так его любите.

Поскольку многие из вас теперь увидят Гая в этом новом сериале, я надеюсь, вы поймете, почему я так опустошена его потерей. Я думаю, вы тоже можете немного влюбиться. Я выплакала слишком много слез, чтобы сосчитать - тех слез, которые заставляют вас идти в душ с абсурдной надеждой, что текущая вода на вашем лице каким-то образом заставит вас не чувствовать их или притвориться, что их нет. Но они есть. И это тоже нормально.

Спасибо за столько лет безусловной любви, мой милый Гай. Ты наполнил мою жизнь так, как ты никогда не узнаешь"., - написала она в своем трогательном послании и завершила его подписью - "Как всегда, Меган".

Собака Меган Маркл / скриншот с видео Meghan, Duchess of Sussex

Собака Меган Маркл / скриншот с видео Meghan, Duchess of Sussex

Собака Меган Маркл / скриншот с видео Meghan, Duchess of Sussex

Собака Меган Маркл / скриншот с видео Meghan, Duchess of Sussex

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