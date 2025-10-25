Меган Маркл потеряла ценного сотрудника: что произошло

Меган Маркл / © Associated Press

Новый сотрудник герцогини Сассекской уволился всего через три месяца после начала работы. Сообщается, что в этом месяце ушла из компании Эмили Робинсон, бывший старший директор по связям с общественностью Netflix.

В июне госпожа Робинсон стала десятым специалистом, нанятым на должность публициста герцогини Сассекской всего за пять лет. Решение нанять Робинсон было несколько спорным, поскольку специалист работала над сериалом Netflix «Корона», который вызвал недовольство некоторых поклонников и комментаторов королевской семьи из-за распространения порочащих интерпретаций о королевской семье.

Теперь сообщается, что Эмили покинула команду Сассекских в начале этого месяца, пишет Daily Mail.

«Это было ее решение. Она ушла несколько недель назад. Она не из тех, кто сдается, так что, должно быть, ей пришлось нелегко, чтобы уйти», — заявила изданию ее близкая подруга.

Представитель герцога и герцогини Сассекских прокомментировал ситуацию изданию Express: «Госпожа Робинсон курировала проектную работу в рамках очень успешного сезона сериала «С любовью, Меган» и оказывала дополнительную поддержку продюсерской компании. Она проделала превосходную работу и завершила эти проекты с большим успехом».

Напомним, уже в ноябре выйдет праздничный выпуск шоу Меган и герцогиня уже заинтриговала, что зрителей ждет много сюрпризов.