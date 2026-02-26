- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 30
- Время на прочтение
- 1 мин
Меган Маркл появилась без своего кольца с бриллиантом, которое ей подарил Гарри на помолвку
Появляется без своего украшения герцогиня очень редко, поэтому этот случай привлек много внимания.
Герцог и герцогиня Сассекские провели два дня в Иордании, где 26 февраля вместе с делегацией Всемирной организации здравоохранения посетили Национальный центр реабилитации зависимых (NCRA). Меган в тот день привлекла внимание, поскольку сочетала вещи демократичных брендов с роскошными, в частности была обута в туфли от Chanel.
Также герцогиня отказалась от украшений и даже не надела свое помолвочное кольцо с бриллиантом, которое принц Гарри подарил ей в 2017 году. Меган заметили лишь с лаконичным золотым кольцом на пальце.
Напомним, что дизайн обручального кольца Гарри придумал сам. Он выбрал большой бриллиантовый камень из Ботсваны огранки «кушон». Два других камня по бокам взяты из тиары принцессы Дианы, матери принца Гарри, ведь он хотел, чтобы его мама хотя бы таким символическим образом присутствовала в этот торжественный момент помолвки вместе с ними.