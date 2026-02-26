ТСН в социальных сетях

Меган Маркл появилась без своего кольца с бриллиантом, которое ей подарил Гарри на помолвку

Появляется без своего украшения герцогиня очень редко, поэтому этот случай привлек много внимания.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Меган Маркл появилась без своего кольца

Меган Маркл появилась без своего кольца / © Getty Images

Герцог и герцогиня Сассекские провели два дня в Иордании, где 26 февраля вместе с делегацией Всемирной организации здравоохранения посетили Национальный центр реабилитации зависимых (NCRA). Меган в тот день привлекла внимание, поскольку сочетала вещи демократичных брендов с роскошными, в частности была обута в туфли от Chanel.

Меган Маркл / © Getty Images

Меган Маркл / © Getty Images

Также герцогиня отказалась от украшений и даже не надела свое помолвочное кольцо с бриллиантом, которое принц Гарри подарил ей в 2017 году. Меган заметили лишь с лаконичным золотым кольцом на пальце.

Обручальное кольцо Меган Маркл / © Getty Images

Обручальное кольцо Меган Маркл / © Getty Images

Напомним, что дизайн обручального кольца Гарри придумал сам. Он выбрал большой бриллиантовый камень из Ботсваны огранки «кушон». Два других камня по бокам взяты из тиары принцессы Дианы, матери принца Гарри, ведь он хотел, чтобы его мама хотя бы таким символическим образом присутствовала в этот торжественный момент помолвки вместе с ними.

Обручальное кольцо Меган Маркл / © Getty Images

Обручальное кольцо Меган Маркл / © Getty Images

