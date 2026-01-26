ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
418
Время на прочтение
1 мин

Меган Маркл появилась на публике в коричневом пальто и с новым оттенком волос

Меган Маркл продемонстрировала несколько образов на фестивале «Сандэнс», который они посетили вместе с принцем Гарри.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Меган Маркл

Меган Маркл / © Getty Images

Присутствуя на торжественном мероприятии и премьере фильма «Королевы печенья» в Центре исполнительских искусств Роуз Вагнер, Меган пообщалась с публикой и привлекла внимание фотографов. Герцогиня облачилась в длинное коричневое оверсайз пальто, которое отлично подчеркивало ее каштановый и, похоже, новый, оттенок волос, которые Меган идеально выровняла.

Меган Маркл / © Getty Images

Меган Маркл / © Getty Images

Также она появилась на мероприятии на следующий день в еще одном пальто — на этот раз синего цвета от Hmerrick с воротником и поясом на талии. А образ ее дополняли штаны от Veronica Beard и джемпер цвета овсянки.

Меган Маркл / © Getty Images

Меган Маркл / © Getty Images

Напомним, фильм «Королевы печенья», снят компанией Сассекских Archewell Productions. Документальный проект посвящен группе девочек-скаутов во время ежегодного сезона покупки печенья в Америке. Меган в детстве и сама была скаутом, поэтому эта тема очень близка ее сердцу.

Принц Гарри и Меган Маркл / © Getty Images

Принц Гарри и Меган Маркл / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
418
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie