Меган Маркл появилась на публике в коричневом пальто и с новым оттенком волос

Меган Маркл / © Getty Images

Реклама

Присутствуя на торжественном мероприятии и премьере фильма «Королевы печенья» в Центре исполнительских искусств Роуз Вагнер, Меган пообщалась с публикой и привлекла внимание фотографов. Герцогиня облачилась в длинное коричневое оверсайз пальто, которое отлично подчеркивало ее каштановый и, похоже, новый, оттенок волос, которые Меган идеально выровняла.

Меган Маркл / © Getty Images

Также она появилась на мероприятии на следующий день в еще одном пальто — на этот раз синего цвета от Hmerrick с воротником и поясом на талии. А образ ее дополняли штаны от Veronica Beard и джемпер цвета овсянки.

Меган Маркл / © Getty Images

Напомним, фильм «Королевы печенья», снят компанией Сассекских Archewell Productions. Документальный проект посвящен группе девочек-скаутов во время ежегодного сезона покупки печенья в Америке. Меган в детстве и сама была скаутом, поэтому эта тема очень близка ее сердцу.

Реклама