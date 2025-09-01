Меган Маркл появилась на съемках в луке, похожем на наряд мамы принцессы Кейт

Меган Маркл / © Associated Press

Меган Маркл во втором сезоне ее шоу «С любовью, Меган», продемонстрировала образ, который напоминает лук мамы принцессы Уэльской — Кэрол Миддлтон.

Меган появилась на съемках одного из эпизодов шоу в полосатом платье-рубашке с поясом на талии от Carolina Herrera, которое напоминает образ, в котором 70-летняя Кэрол Миддлтон посещала Уимблдонский турнир этим летом в Лондоне.

Меган Маркл на ее шоу «С любовью, Меган» / © Netflix

На матери Кейт Миддлтон тогда было полосатое-платье рубашка Beulah London — это, к слову, один из брендов, которые часто носит и сама принцесса Уэльская.

Кэрол Миддлтон / © Getty Images

Полоска стала одним из ярких трендов сезона, а дизайнеры используют смелые линейные узоры в весенних и осенних коллекциях.