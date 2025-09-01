- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 71
- Время на прочтение
- 1 мин
Меган Маркл появилась на съемках в луке, похожем на наряд мамы принцессы Кейт
Новый образ Меган Маркл вызвал разговоры среди зрителей ее шоу, так как он напоминает выход на публику мамы Кейт Миддлтон.
Меган Маркл во втором сезоне ее шоу «С любовью, Меган», продемонстрировала образ, который напоминает лук мамы принцессы Уэльской — Кэрол Миддлтон.
Меган появилась на съемках одного из эпизодов шоу в полосатом платье-рубашке с поясом на талии от Carolina Herrera, которое напоминает образ, в котором 70-летняя Кэрол Миддлтон посещала Уимблдонский турнир этим летом в Лондоне.
На матери Кейт Миддлтон тогда было полосатое-платье рубашка Beulah London — это, к слову, один из брендов, которые часто носит и сама принцесса Уэльская.
Полоска стала одним из ярких трендов сезона, а дизайнеры используют смелые линейные узоры в весенних и осенних коллекциях.