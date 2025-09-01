ТСН в социальных сетях

Меган Маркл появилась на съемках в луке, похожем на наряд мамы принцессы Кейт

Новый образ Меган Маркл вызвал разговоры среди зрителей ее шоу, так как он напоминает выход на публику мамы Кейт Миддлтон.

Ольга Кузьменко
Меган Маркл

Меган Маркл / © Associated Press

Меган Маркл во втором сезоне ее шоу «С любовью, Меган», продемонстрировала образ, который напоминает лук мамы принцессы Уэльской — Кэрол Миддлтон.

Меган появилась на съемках одного из эпизодов шоу в полосатом платье-рубашке с поясом на талии от Carolina Herrera, которое напоминает образ, в котором 70-летняя Кэрол Миддлтон посещала Уимблдонский турнир этим летом в Лондоне.

Меган Маркл на ее шоу «С любовью, Меган» / © Netflix

Меган Маркл на ее шоу «С любовью, Меган» / © Netflix

На матери Кейт Миддлтон тогда было полосатое-платье рубашка Beulah London — это, к слову, один из брендов, которые часто носит и сама принцесса Уэльская.

Кэрол Миддлтон / © Getty Images

Кэрол Миддлтон / © Getty Images

Полоска стала одним из ярких трендов сезона, а дизайнеры используют смелые линейные узоры в весенних и осенних коллекциях.

