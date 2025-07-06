Меган Маркл появилась в милом праздничном ролике в рубашке, которую носила на Уимблдоне

Меган Маркл / © Getty Images

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Меган поделилась роликом с подписчиками в Instagram и позволила поклонникам заглянуть в свой домашний праздник, опубликовав видео в своем аккаунте As Ever в Instagram.

В коротком ролике видно, как она собирает праздничную доску с мясными деликатесами, аккуратно расставляя фрукты, хлеб и сыры так, чтобы они напоминали цвета американского флага.

На столе были арбуз, черника, ежевика, малина, клубника и сыр в форме звездочек, а сверху они были посыпаны нежными белыми цветами, что придавало летний оттенок.

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«Счастливого 4 июля!» — подписала Меган свой пост.

Внимательные королевские поклонники также могли заметить, что Меган была одета в полосатую рубашку Ralph Lauren за 666 долларов с перламутровыми пуговицами, которую ранее носила на Уимблдоне в 2018 году, когда жила с принцем Гарри в Британии.

Напомним, сегодня мы вспоминаем день крещения сына Меган и Гарри — принца Арчи, которые состоялись 6 июля 2019 года.