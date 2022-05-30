Меган Маркл предприняла попытку помириться с отцом после того, как он перенес инсульт

Меган Маркл предприняла попытку помириться с отцом после того, как он перенес инсульт

Меган Маркл намерена помириться с отцом Томасом после того, как стало известно о его госпитализации с инсультом с госпиталь.

Известно, что Томас Маркл уже выписан из больницы спустя пять дней, которые провел там. За это время его дочь герцогиня Сассекская предприняла попытку помириться с отцом, преодолев конфликт, который длится между ними четыре года.

Издание Daily Mail сообщает, что Меган поговорила с отцом, но никакие подробности не разглашаются. Ранее сообщалось, что Томас Маркл планировал полететь в Великобританию на празднование платинового юбилея королевы Елизаветы II. Но тромб в правой части мозга сорвал его планы.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

На прошлой неделе мужчину срочно доставили в больницу рядом с его домом в Росарито, в Мексике, а затем на машине скорой помощи доставили к границе с США, где ждала машина скорой помощи, чтобы переправить его в больницу в Сан-Диего, в Калифорнии. Всю неделю он находился в реанимационном отделении.

Теперь мужчине предстоит период реабилитации, который будет длиться некоторое время. Вероятно, после возвращения Меган и Гарри с Великобритании (они едут на юбилей королевы), герцогиня может предпринять попытку повидаться с отцом, которого не видела с 2018 года.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

Напомним, Томас не смог приехать на свадьбу дочери в 2018 году после перенесенных двух сердечных приступов всего за несколько дней до этого. С тех пор они не встречались лично и всего несколько раз общались по телефону.

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