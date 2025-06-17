Меган Маркл прокомментировала публикацию очень приватного видео в своем блоге

Меган Маркл / © Associated Press

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Герцогиня Сассекская наконец-то высказалась о вирусном видео, на котором она танцует тверк во время родов своей дочери, принцессы Лилибет.

В начале этого месяца Меган поделилась в своем аккаунте в Instagram интимными кадрами, на которых она исполняет танец «мама-малыш» из TikTok со своим мужем принцем Гарри.

Меган и Гарри с детьми / © Instagram Меган Маркл

Прошло почти две недели, и Меган прокомментировала этот ролик в предстоящем подкасте со звездой сериала «Dragons' Den» Эммой Греде, заявив, что теперь она наконец-то может «делиться своей настоящей жизнью» на «своих условиях».

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Общаясь с Эммой в предпросмотре ее подкаста Aspire, который должен выйти во вторник, Меган сказала: «Нужно быть аутентичной. Вы видели мой танец „Baby Momma“? Это было четыре года назад. Так что это также действительно отличное напоминание о том, что несмотря на весь этот шум и все, что делают люди, за кулисами все равно происходит целая жизнь — настоящая, подлинная, веселая жизнь», — сказала Меган, цитирует ее слова Daily Mail. «Я просто благодарна, что теперь, вернувшись в социальные сети, у меня есть место, где я могу делиться этим на своих условиях».

Ролик Маркл опубликовала в день рождения своей дочери Лили, которой 4 июня исполнилось четыре года.

«Четыре года назад в этот день это тоже произошло. Оба наших ребенка родились на неделю позже положенного срока… поэтому, когда острая пища, все эти прогулки и иглоукалывание не помогли, оставалось только одно!» — написала тогда Меган в своем аккаунте в Instagram.

Напомним, на днях Меган Маркл поделилась трогательным видео принца Гарри с их детьми в честь Дня отца.

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