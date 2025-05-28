Меган Маркл рассекретила милое прозвище своей трехлетней дочери Лилибет

Меган Маркл / © Getty Images

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Недавно Меган порадовала своих подписчиков в Instagram прекрасно снятым видеороликом, на котором они вместе с дочерью идут рука об руку по улице, одетые в одинаковые белые костюмы пчеловодов.

В подписи к снимку бывшая актриса раскрыла нежное прозвище, состоящее из трех слов, которое дала своей дочери: «Моя маленькая лапочка».

Меган с дочерью Лили / © Instagram Меган Маркл

«Посмотрите на все эти свежие соты! Собираю мед с моей маленькой лапочкой. (Как мать, так и дочь, она даже носит мои перчатки)», — написала Меган в подписи, имея в виду их приключение по сбору меда.

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Напомним, на недавнем фото, которым поделилась герцогиня в честь седьмой годовщины своей свадьбы с Гарри она показала, как выглядела с обнаженным животом на последнем месяце беременности.

Меган Маркл с детьми / © Instagram Меган Маркл