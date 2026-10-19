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Меган Маркл рассказала, чем увлеклась ее дочь принцесса Лилибет в Британии
Герцогиня Сассекская рассказала, каким хобби увлеклась ее 5-летняя дочь, во время совместной прогулки с принцем Гарри в Ноттингеме.
Меган, у которой есть 5-летняя Лилибет и 7-летний принц Арчи от мужа, принца Гарри, рассказала, что их дочь обожает гимнастику, во время беседы с детьми в ходе их совместной прогулки в Ноттингеме.
Супруги Сассекские посетили Community Recording Studio (CRS) — благотворительную организацию, основанную в 1991 году, чтобы предоставить молодым людям доступ к музыке и звукозаписывающим средствам. Они пообщались с толпой, которая пришла поприветствовать их.
Меган приняла участие в мастер-классе по развитию уверенности в себе, где встретилась с детьми из местной школы, которые занимались рукоделием.
Герцогиня обходила столы, наблюдая за тем, как дети в возрасте от 10 до 11 лет делали браслеты дружбы и рассказывали о том, что делает их счастливыми. На вопрос: «Когда вы чувствуете себя наиболее собой?» один ребенок ответил, что это происходит во время занятий такими хобби, как гимнастика и рукоделие.
Меган ответила: «Моя дочь сейчас занимается гимнастикой. Ей это очень нравится», пишет People.
Гимнастикой также занимается и дочь принца и принцессы Уэльских — принцесса Шарлотта.
В прошлый четверг, напомним, Меган и принц Гарри посетили несколько благотворительных мероприятий в Ноттингеме, городе, который им очень дорог, ведь именно в Ноттингеме пара впервые вышла в свет вместе после объявления о помолвке в ноябре 2017 года.