ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
333
Время на прочтение
2 мин

Меган Маркл рассказала, чем увлеклась ее дочь принцесса Лилибет в Британии

Герцогиня Сассекская рассказала, каким хобби увлеклась ее 5-летняя дочь, во время совместной прогулки с принцем Гарри в Ноттингеме.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Меган Маркл

Меган Маркл / © Associated Press

Меган, у которой есть 5-летняя Лилибет и 7-летний принц Арчи от мужа, принца Гарри, рассказала, что их дочь обожает гимнастику, во время беседы с детьми в ходе их совместной прогулки в Ноттингеме.

Супруги Сассекские посетили Community Recording Studio (CRS) — благотворительную организацию, основанную в 1991 году, чтобы предоставить молодым людям доступ к музыке и звукозаписывающим средствам. Они пообщались с толпой, которая пришла поприветствовать их.

Меган Маркл / © Getty Images

Меган Маркл / © Getty Images

Меган приняла участие в мастер-классе по развитию уверенности в себе, где встретилась с детьми из местной школы, которые занимались рукоделием.

Герцогиня обходила столы, наблюдая за тем, как дети в возрасте от 10 до 11 лет делали браслеты дружбы и рассказывали о том, что делает их счастливыми. На вопрос: «Когда вы чувствуете себя наиболее собой?» один ребенок ответил, что это происходит во время занятий такими хобби, как гимнастика и рукоделие.

Меган ответила: «Моя дочь сейчас занимается гимнастикой. Ей это очень нравится», пишет People.

Меган Маркл с дочерью Лилибет / © Instagram Меган Маркл

Меган Маркл с дочерью Лилибет / © Instagram Меган Маркл

Гимнастикой также занимается и дочь принца и принцессы Уэльских — принцесса Шарлотта.

В прошлый четверг, напомним, Меган и принц Гарри посетили несколько благотворительных мероприятий в Ноттингеме, городе, который им очень дорог, ведь именно в Ноттингеме пара впервые вышла в свет вместе после объявления о помолвке в ноябре 2017 года.

Меган и Гарри в Ноттингеме / © Getty Images

Меган и Гарри в Ноттингеме / © Getty Images

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie