Меган Маркл рассказала, чем увлеклась ее дочь принцесса Лилибет в Британии

Меган Маркл / © Associated Press

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Меган, у которой есть 5-летняя Лилибет и 7-летний принц Арчи от мужа, принца Гарри, рассказала, что их дочь обожает гимнастику, во время беседы с детьми в ходе их совместной прогулки в Ноттингеме.

Супруги Сассекские посетили Community Recording Studio (CRS) — благотворительную организацию, основанную в 1991 году, чтобы предоставить молодым людям доступ к музыке и звукозаписывающим средствам. Они пообщались с толпой, которая пришла поприветствовать их.

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Меган Маркл / © Getty Images

Меган приняла участие в мастер-классе по развитию уверенности в себе, где встретилась с детьми из местной школы, которые занимались рукоделием.

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Герцогиня обходила столы, наблюдая за тем, как дети в возрасте от 10 до 11 лет делали браслеты дружбы и рассказывали о том, что делает их счастливыми. На вопрос: «Когда вы чувствуете себя наиболее собой?» один ребенок ответил, что это происходит во время занятий такими хобби, как гимнастика и рукоделие.

Меган ответила: «Моя дочь сейчас занимается гимнастикой. Ей это очень нравится», пишет People.

Меган Маркл с дочерью Лилибет / © Instagram Меган Маркл

Гимнастикой также занимается и дочь принца и принцессы Уэльских — принцесса Шарлотта.

В прошлый четверг, напомним, Меган и принц Гарри посетили несколько благотворительных мероприятий в Ноттингеме, городе, который им очень дорог, ведь именно в Ноттингеме пара впервые вышла в свет вместе после объявления о помолвке в ноябре 2017 года.

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Меган и Гарри в Ноттингеме / © Getty Images

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