Меган Маркл рассказала, что кладет в школьные ланчбоксы своим детям

Меган Маркл

Меган говорит, что Арчи и Лили любят время от времени заменять обеды угощениями на завтрак. «Если ваши дети такие же, как мои, они любят „завтрак на обед“, как и я в детстве», — говорит она, «замените сэндвич вафлями или блинчиками (можно использовать замороженные), мини-пакетом или шариком джема, беконом и сваренными вкрутую яйцами с солью», — рассказала герцогиня Сассекская журналу Marie Сlaire.

Также Меган предлагает устроить небольшие сюрпризы детям в пятницу, когда заканчивается первая школьная неделя.

Меган и Гарри с детьми Арчи и Лили

«В первую пятницу после возвращения в школу положите в их рюкзак что-нибудь сладкое (не конфеты)», — говорит Меган Она предлагает положить «маленький набор наклеек, забавную семейную фотографию или неожиданный сюрприз, например, что-то из коробки с печеньем Cracker Jack (в наших условиях это может быть, что угодно, что любит есть ваш ребенок).

«Это не обязательно должно стоить дорого, просто маленькая безделушка в честь первой недели, спрятанная как сюрприз», — добавляет она. «Любовь кроется в деталях», — добавляет жена принца Гарри.