Меган Маркл рассказала, как поддерживает романтику в отношениях с принцем Гарри

Недавно Меган Маркл посетила шоу Дрю Бэрримор куда приехала, чтобы рассказать о своем новом проекте на Netflix, но поговорили дамы не только об этом.

Дрю Бэрримор, конечно, спросила Меган о ее отношениях с принцем Гарри и Меган неожиданно раскрыла секрет, который способствует тому, чтобы искра в отношениях не угасла.

"Поэтому у нас есть эта связь, я думаю, потому что мы так стремимся относиться друг к другу так же, как вы относились друг к другу до того, как у вас оказалось кольцо на пальце, когда вы просто ухаживаете друг за другом, и вы можете видеть все хорошее и радостное в этом периоде, и я думаю, что это то, что действительно поддерживает отношения", - рассказала герцогиня Сассекская.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

Разговаривая с Дрю Бэрримор Меган также сказала, что жизнь полна сюрпризов. "Я имею в виду, смотрите, я не ожидала встретить H (так Меган называет Гарри), и что это будет наша история любви, и вы знаете, мне очень повезло. Я замужем за самым забавным, милым, самым обаятельным, я имею в виду, он воплощает все то, что я описываю. Он потрясающий отец. И поэтому, знаете, я считаю, что мне повезло, что у меня есть он, а также у меня есть партнер, который так меня поддерживает", - сказала герцогиня.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Instagram Меган Маркл

Напомним, Гарри и Меган поженились в мае 2018 года в Британии, в браке у них родилось двое детей – сын Арчи и дочь Лилибет.

Читайте также: