Меган Маркл рассказала, как праздновала День Валентина до встречи с принцем Гарри

В этом году герцог и герцогиня Сассекские отпразднуют четвертую годовщину со дня своей свадьбы. И День святого Валентина уже точно проведут в компании друг друга.

Но в 2015 году, когда Меган еще не встретила принца Гарри и вела свой блог о стиле, который назывался The Tig, делилась советами для тех, кто одинок и проводит День влюбленных в одиночестве.

Тогда в своем блоге Маркл написала следующее: "Я думаю, что вам нужно быть своим собственным Валентином. Я думаю, что вам нужно приготовить этот прекрасный ужин, даже если это только вы, наденьте свой любимый наряд, купите себе цветы и отпразднуйте любовь к себе, которая часто теряется, когда мы сосредотачиваемся на том, чего у нас нет". Тогда же в блоге Меган раскрыла свои планы на самый романтический день в году, заявив, что она будет со своими друзьями "буйствовать по улицам Нью-Йорка", пить розовые коктейли и бродить по обледенелым улицам в своих новых туфлях".

Меган Маркл / Associated Press

"Эти туфли, кстати, были моим подарком самой себе. Потому что я много работала, потому что я не собираюсь ждать, пока кто-то купит мне то, чего я жажду, и потому что я хочу относиться к себе так же хорошо, как к самым дорогим мне людям. Потому что я сама себе Валентин", - пишет Hello!

Тогда Меган еще не знала, что совсем скоро станет герцогиней Сассекской и выйдет замуж за принца Гарри. Но она писала, что важно ощущать себя независимой.

"Любите себя, балуйте себя, уважайте себя и празднуйте. Будьте своим собственным красивым, милым, заветным и забавным Валентином. Вы заслуживаете этого", - написала тогда Меган.

Меган и Гарри / Associated Press

У Меган и Гарри есть традиция проводить День святого Валентина наедине, хотя в прошлом году это был особенный день для пары, поскольку они объявили, что ждут второго ребенка. Забавно, что в этот же день, но только в 1984 года принцесса Диана объявила о том, что ждет рождения второго ребенка. То есть была беременна принцем Гарри.

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