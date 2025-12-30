- Дата публикации
Меган Маркл рассказала, как встретит новый 2026 год с принцем Гарри
Герцог и герцогиня Сассекские планируют скромно встретить новый 2026 год.
В сообщении под заголовком «Открой шампанское» Меган отправила своим поклонникам ссылку на коллекцию вин As Ever, сопроводив ее запиской от имени герцогини. В ней она рассказала, как планирует встретить новый год.
«Когда часы пробьют полночь, мы будем праздновать вместе с вами», — начала Меган. «Бокалы подняты, бутылки шампанского открыты, а в воздухе летят конфетти — только в нашем случае вместо конфетти будут падать цветочные посыпки», — добавила она, имея в виду знаменитые съедобные цветочные посыпки, которые Меган продает за 15 долларов на своем сайте, описывая их как «крошечные яркие съедобные лепестки цветов, которые служат конфетти», пишет Hello!.
Продолжая рассказывать о своих планах на 31 декабря, Меган добавила: «Освежающий бокал игристого вина Brut, радостный тост и наше пожелание вам: пусть наступающий год будет полон приятной компании, незабываемых вечеров и множества поводов для празднования», — написала Меган.
Ранее, напомним, сообщалось, что Сассекские планируют отправиться в путешествие на новый год, но, по всей видимости, это произойдет не в самую новогоднюю ночь.