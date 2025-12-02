ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Количество просмотров
Меган Маркл рассказала, какие завтраки обожают есть ее дети Арчи и Лилибет

Меган Маркл рассказала, что принц Арчи и принцесса Лилибет любят есть на завтрак.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Меган Маркл

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

В Instagram Меган опубликовала короткое обучающее видео о том, как готовить взбитые сливки и джем — любимые лакомства в ее доме.

«Когда ко мне на праздники приезжают гости, особенно когда их много и у всех разные предпочтения в завтраке, мне нравится так делать: я просто создаю отдельные варианты блюд, и гости могут угощаться сами».

Меган с дочерью Лили / © Instagram Меган Маркл

Меган с дочерью Лили / © Instagram Меган Маркл

В видео Меган расставляла по местам блюда с йогуртовым парфе, блинами, фруктами и кишем, причем последний также назвалиа еще одним «любимым» блюдом ее детей.

Ранее герцогиня говорила, что принц Гарри и их сын Арчи являются поклонниками яиц на завтрак. Об этом Меган упомянула в интервью журналу People.

Меган Маркл на кухне / © Instagram Меган Маркл

Меган Маркл на кухне / © Instagram Меган Маркл

«Мой муж и Арчи обожают яичницу. У нас тут много бекона. А иногда на все это нет времени, и тогда просто кладешь в тостер замороженную вафлю и на этом заканчиваешь. И в этом нет ничего постыдного», — сказала тогда Меган.

Напомним, ранее мы рассказывали о любимом завтраке принцессы Уэльской, который очень легко повторить в домашних условиях на каждой кухне.

