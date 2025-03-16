Меган Маркл рассказала, какой завтрак обожают есть ее муж Гарри и сын Арчи

Недавно Меган Маркл дала интервью журналу People, в котором рассказала о своей утренней рутине и о том, какой завтрак любят ее муж и дети.

Беседуя с журналистами издания Меган Маркл рассказала, что бекон является любимым блюдом в их доме.

"Я встаю раньше детей, обычно в 6:30, затем я бужу их, одеваю, и мы спускаемся вниз. Я люблю готовить завтрак для своей семьи", — говорит Меган о том, как начинается ее день.

Далее герцогиня делится тем, что же ее семья ест обычно на завтрак.

Меган и Гарри, кадры из трейлера Netflix

"Мой муж и Арчи оба любят яичницу, такую, где много бекона. А иногда у тебя нет времени на все это, и ты просто кладешь замороженную вафлю в тостер и заканчиваешь на этом", — рассказывает Меган. "И в этом тоже нет ничего постыдного".

Ранее мы рассказывали, что утренний ритуал Меган начинается со стакана горячей воды и ломтика лимона, за которым следует ее любимый завтрак из овсяных хлопьев обычно приготовленных на миндальном или соевом молоке с бананами и сиропом агавы для сладости. Меган также неравнодушна к омлету, который она готовит с сыром, свежей зеленью и тостом.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

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