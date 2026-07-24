Меган Маркл рассказала о новом увлечении ее сына - принца Арчи

Меган с сыном Арчи / © Instagram Меган Маркл

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Меган Маркл поделилась в Instagram подробностями семейного отдыха в Европе, опубликовав несколько фотографий своих детей, принца Арчи и принцессы Лилибет, и своего мужа, принца Гарри.

На одной из фотографий в посте Арчи сидит в кабине пилота, за штурвалом, и выглядит спокойным и собранным, уверенно управляя самолетом. Вокруг него находятся другие пилоты и персонал, которые наблюдают за маленьким принцем и помогают ему управлять летательным аппаратом.

Принц Арчи за штурвалом / © Instagram Меган Маркл

Арчи был одет в синие джинсы, красно-белую футболку и синюю капитанскую фуражку, выглядел расслабленным, держа руки на рулевом механизме. Меган добавила несколько других снимков своих маленьких детей, наслаждающихся солнцем в Португалии, перед их визитом в Великобританию.

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Меган и Гарри с детьми на пляже / © Instagram Меган Маркл

В последние годы Арчи увлекся различными хобби и открыл для себя особую любовь к конструкторам Lego, о чем Гарри рассказал во время визита в Бирмингемскую детскую больницу. Помимо любви к конструктору Lego, Арчи также известен тем, что берет уроки серфинга, следуя по стопам своего отца, который является заядлым серфером.

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