Меган Маркл рассказала об идеальных подарках на День Валентина

Еще до свадьбы с Гарри праздник всех влюбленных был одним из любимых у Меган. В своем блоге The Tig будущая герцогиня как-то рассказывала, что ее любимыми подарками на День Валентина могли быть практически любые мелочи. Будь-то завтрак в постель, любовная записка на холодильнике или один цветок. Меган уверяла, что абсолютно не важна стоимость подарка, а важно именно проявление внимания и забота.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Сама герцогиня Сассекская очень внимательна к подаркам. Издание Hello! напоминает, что в 2019 году, когда она была приглашенным редактором журнала Vogue, она отправила всем, кто участвовал в сентябрьском выпуске глянца блокнот в кожаном переплете и рукописную заметку.

К сожалению, Меган не рассказывает, какие подарки она дарит принцу Гарри и чем он радует ее. В 2021 году на День влюбленных пара как раз объявила миру о том, что они ждут второго ребенка. Это было весьма мило поскольку в этот же день, но только в 1984 году мама Гарри принцесса Диана объявила, что беременна Гарри. Позже герцог убеждал, что он не знал об этом совпадении. И быть может это правда, но вряд ли Меган могла этого не знать.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Associated Press

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