Меган Маркл рассказала об их с принцем Гарри планах на День благодарения

Меган Маркл рассказала об их с принцем Гарри планах на День благодарения

Недавно герцогиня Сассекска Меган побывала на шоу Эллен ДеДженерес.

Супруга принца Гарри много рассказала о личной жизни, о подросших детях, а том, как они праздновали Хэллоуин, и поделилась своими планами на День благодарения.

"Я люблю готовить, мы будем дома, просто расслабимся и устроим уютный семейный вечер. Это наш второй День благодарения дома в Калифорнии, так что будет хорошо", - сказала Меган.

Кстати, это будет первый День благодарения, который они проведут уже вчетвером, с мужем Гарри, сыном Арчи и дочерью Лили.

Меган Маркл на шоу Эллен ДеДженерес

Летом 2020 года семейство переехало жить в свой дом в Монтесито, спустя полгода после того, как отказались от выполнения королевских обязанностей и переехали из Англии.

Ранее, когда Меган еще вела свой блог в Instagram (до начала отношений с принцем Гарри), она показывала, как готовила индейку на День благодарения. Это было в 2016 году, когда ее роман с принцем Гарри только начинался, а отношения держались в секрете.

Меган Маркл и принц Гарри / Associated Press

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