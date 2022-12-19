Меган Маркл рассказала, почему не захотела рожать в том же госпитале, что и Кейт Миддлтон

После выхода фильма Netflix "Гарри и Меган" многое о жизни пары в королевской семье стало понятно. Сассекские очень постарались, чтобы донести свою правду публике.

Львиная доля документального фильма была посвящена теме детей пары. Мы знаем, что первенец Меган и Гарри – сын Арчи – родился в Великобритании. Правда роды герцогини Сассекской прошли не в госпитале Святой Марии, где рожали принцесса Диана и принцесса Кейт. Герцогиня Меган решила рожать в больнице Портленда и именно в фильме публика впервые узнала почему было принято именно такое решение.

Больница Портленд / Фото: Getty Images

В фильме Меган объясняет, что именно в этом госпитале работал ее гинеколог, которому герцогиня Сассекская доверила свою беременность. Именно поэтому она не рассматривала вопрос родов в госпитале Святой Марии в Паддингтоне. И именно по этой причине они с Гарри не представили новорожденного ребенка, снявшись в фотосессии возле роддома, как это делали другие королевские особы.

Меган объяснила, что это было невозможно организовать по той причине, что перекрыть движение возле госпиталя было нереально, так как там должен был оставаться проезд для машин скорой помощи. Поэтому, они с Гарри обсудили вариант с представителями дворца о том, чтобы представить ребенка в Виндзорском замке и им сказали, что это будет приемлемо.

Меган и Гарри впервые показали сына Арчи / Фото: Associated Press

Отметим, что тогда герцог и герцогиня решили, что допустят к съемке фотокола только одного официального фотографа, одного видеооператора и одного фоторепортера. Меган говорит, что вопреки тому, что фотосессия была согласована со старшими членами семьи и сотрудниками "фирмы", в прессе это подали с негативной стороны, обвинив пару в том, что они решили скрыть от публики ребенка.

Сын Меган и Гарри - Арчи / Фото: Associated Press

Читайте также: