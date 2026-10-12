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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Меган Маркл разработала толстовку с особенным посланием и примерила ее

Меган Маркл отмечает Международный день девочек новым значимым проектом, в котором она привнесет свой фирменный стиль.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Меган Маркл

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

45-летняя герцогиня Сассекская объединилась с некоммерческой организацией Moms Offering More (MOM), оказывающей поддержку нуждающимся матерям и семьям в Канаде и США, чтобы выпустить лимитированную серию толстовок с круглым вырезом стоимостью 100 долларов в сотрудничестве с Archewell Philanthropies, благотворительной организацией, которую она возглавляет вместе с принцем Гарри.

Свитшот кремового цвета, который поступит в продажу 11 октября в честь Международного дня девочек, украшен простой, но сильной вышивкой шоколадно-коричневого цвета на спине и рукаве: «Важны мелочи».

Меган Маркл в той самой толстовке / © Instagram Меган Маркл

Меган Маркл в той самой толстовке / © Instagram Меган Маркл

«Нас, как родителей, объединяет одно намерение, — говорит Меган, — обеспечить нашим детям безопасное и любящее будущее. Именно поэтому в Archewell Philanthropies мы объединились с Moms Offering More в рамках этой значимой кампании в поддержку Альянса матерей. Мы все понимаем, что „мелочи“ приводят к большим результатам, особенно когда речь идет о будущем наших детей, и мы гордимся тем, что работаем вместе над этой инициативой в честь Международного дня девочек», — рассказала герцогиня журналу People.

Толстовка стоимостью 100 долларов доступна в магазине Moms Offering More, при этом 100% выручки направляется в фонд Moms Offering More и организацию Alliance for Children’s Rights в Лос-Анджелесе, которую поддерживает Alliance of Moms.

Напомним, Меган также показала на выходных, как они провели день с детьми — принцем Арчи и принцессой Лилибет.

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