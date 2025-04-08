Меган Маркл шокировала поклонников своим диагнозом: что сказала герцогиня

Меган Маркл / © Associated Press

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Первым гостем Меган ее подкаста «Исповедь женщины-основательницы» стала Уитни Вулф Херд, основательница популярного приложения для знакомств Bumble. В беседе с ней Меган рассказала о своем опыте послеродовой преэклампсии с которой столкнулась.

«У нас обеих был очень похожий опыт, хотя мы не знали друг друга в то время, послеродовой период, и у нас обеих была преэклампсия (это серьезное состояние, при котором после родов развиваются высокое кровяное давление и белок в моче, что может привести к судорогам и другим осложнениям, если его не лечить). Это так редко и так страшно, и вы все еще пытаетесь совмещать все эти вещи, а мир не знает, что происходит. Эти вещи — огромные медицинские страхи», — сказала Меган.

Меган и Гарри с маленьким сыном Арчи, 2019 год / © Associated Press

Уитни была полна похвал в адрес своей подруги, вспоминая, как она предстала перед миром всего через два дня после рождения сына Арчи в мае 2019 года: «Я никогда не забуду твой образ после того, как ты родила Арчи, и весь мир ждал его дебюта, а я то ли только что стала, то ли собиралась стать мамой, и я подумала: „Боже мой, как эта женщина это делает? Как эта женщина надевает каблуки и выставляет ребенка в таком красивом наряде напоказ всему миру?“, — цитирует ее слова журнал Hello!.

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Меган Маркл во время первой беременности / © Getty Images

В то же время пока Меган запустила новый подкаст, ее муж принц Гарри прилетел в Британию и посетил судебное заседание.

Меган Маркл / © Getty Images Меган Маркл / © Getty Images Меган Маркл и бывший муж / © Getty Images Меган Маркл / © Getty Images Герцогиня Меган и принц Гарри / © Associated Press Герцогиня Меган и принц Гарри / © Associated Press Герцогиня Меган и принц Гарри / © Associated Press Герцогиня Меган и принц Гарри / © Associated Press Герцогиня Меган и принц Гарри / © Associated Press Герцогиня Меган и принц Гарри / © Associated Press Герцогиня Меган и принц Гарри / © Associated Press Герцогиня Меган и принц Гарри / © Associated Press Герцогиня Меган и принц Гарри / © Associated Press