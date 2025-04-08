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Меган Маркл шокировала поклонников своим диагнозом: что сказала герцогиня
8 апреля герцогиня Сассекская запустила свой подкаст, в первом эпизоде которого рассказала о своем диагнозе.
Первым гостем Меган ее подкаста «Исповедь женщины-основательницы» стала Уитни Вулф Херд, основательница популярного приложения для знакомств Bumble. В беседе с ней Меган рассказала о своем опыте послеродовой преэклампсии с которой столкнулась.
«У нас обеих был очень похожий опыт, хотя мы не знали друг друга в то время, послеродовой период, и у нас обеих была преэклампсия (это серьезное состояние, при котором после родов развиваются высокое кровяное давление и белок в моче, что может привести к судорогам и другим осложнениям, если его не лечить). Это так редко и так страшно, и вы все еще пытаетесь совмещать все эти вещи, а мир не знает, что происходит. Эти вещи — огромные медицинские страхи», — сказала Меган.
Уитни была полна похвал в адрес своей подруги, вспоминая, как она предстала перед миром всего через два дня после рождения сына Арчи в мае 2019 года: «Я никогда не забуду твой образ после того, как ты родила Арчи, и весь мир ждал его дебюта, а я то ли только что стала, то ли собиралась стать мамой, и я подумала: „Боже мой, как эта женщина это делает? Как эта женщина надевает каблуки и выставляет ребенка в таком красивом наряде напоказ всему миру?“, — цитирует ее слова журнал Hello!.
В то же время пока Меган запустила новый подкаст, ее муж принц Гарри прилетел в Британию и посетил судебное заседание.