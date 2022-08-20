Меган Маркл скопировала образ супруги отрекшегося от трона короля - Уоллис Симпсон

Меган Маркл уже не впервые сравнивают с другой американской актрисой, которая покорила сердце британского принца, а потом и короля – Уоллис Симпсон.

В июне Меган с мужем принцем Гарри прилетала в Великобританию на празднование платинового юбилея королевы Елизаветы II. Тогда пара посетила службу благодарения в соборе Святого Павла.

Меган, герцогиня Сассекская и принц Гарри / Фото: Associated Press

Для этого выхода герцогиня Сассекская выбрала наряд от кутюр - белоснежное платье-пальто с поясом от Dior, сшитое на заказ. Дополнили наряд эксклюзивные туфли-лодочки тоже от французского Модного дома Dior, шляпка и белые перчатки.

А чуть больше 70 лет назад в очень похожем белом пальто и перчатках герцогиня Виндзорская, Уоллис, супруга короля Эдуарда VIII, который отрекся ради нее от британского престола, сфотографировалась на их вилле в Биарриц, во Франции. Это было в 1951 году. Много лет супруги жили во Франции, где и поженились 3 июня 1937 года.

Уоллис Симпсон во Франции / Фото: Getty Images

Похоже, Меган Маркл хорошо знакома с биографией Уоллис Симпсон и вдохновилась ее образом, выбрав для королевской службы похожий наряд.

Уоллис Симпсон и король Эдуард VIII / Фото: Getty Images

Меган, герцогиня Сассекская / Фото: Associated Press

О том, почему Меган Маркл - новая Уоллис Симпсон и почему сравнивают двух герцогинь, мы вам уже рассказывали.

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