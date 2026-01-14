Меган Маркл снова хейтят королевские поклонники: что произошло

Меган Маркл / © Associated Press

Реклама

Поклонников королевской семьи не впечатлила одна деталь новой закладки для книг, выпущенной Меган Маркл, стоимость которой 18 долларов.

Лимитированная серия была создана в сотрудничестве с мастерской в ​​Нью-Форесте и украшена золотой надписью «Заснула здесь», выполненной почерком Меган. Однако поклонники остались недовольны тем, что герцогиня не придумала собственное послание для закладки, а использовала текст другой компании.

Один пользователь написал в соцсети X:

Реклама

«Меган даже сама не смогла придумать цитату, ей пришлось позаимствовать ее и просто написать своим витиеватым почерком. Если это не отражение всей карьеры Меган после „Мегзита“, то я не знаю, что это такое».

Закладка для книг бренда Меган Маркл / © instagram.com/aseverofficial

А другой пользователь разразился гневным криком: «Совершенно неудивительно, что она скопировала закладку из книги».

«Почему она думает, что ее почерк — это то, что нужно людям? Я просто не понимаю. У нее некрасивый и не изящный почерк».

Однако другие встали на защиту герцогини. Один пользователь написал: «Ну, это была коллаборация, так что если вы так расстроены, позвоните им и узнайте, сколько экземпляров было выпущено. Но ограниченная серия означает ограниченную серию. Она была создана, чтобы привлечь внимание к малому бизнесу в Великобритании», — цитирует express.

Реклама

А кто-то написал: «Вы все кипите от зависти, а Меган тем временем сосредоточена на своей работе».

Меган Маркл / © Associated Press

Отметим, что закладка для книг была распродана за считанные минуты после начала продаж во вторник. Так что вряд ли Меган расстроится, даже если и прочитает такие комментарии в соцсети.