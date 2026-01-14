- Дата публикации
Меган Маркл снова хейтят королевские поклонники: что произошло
Меган Маркл выпустила новый продукт своего бренда As ever, но поклонникам не понравилась одна из его деталей.
Поклонников королевской семьи не впечатлила одна деталь новой закладки для книг, выпущенной Меган Маркл, стоимость которой 18 долларов.
Лимитированная серия была создана в сотрудничестве с мастерской в Нью-Форесте и украшена золотой надписью «Заснула здесь», выполненной почерком Меган. Однако поклонники остались недовольны тем, что герцогиня не придумала собственное послание для закладки, а использовала текст другой компании.
Один пользователь написал в соцсети X:
«Меган даже сама не смогла придумать цитату, ей пришлось позаимствовать ее и просто написать своим витиеватым почерком. Если это не отражение всей карьеры Меган после „Мегзита“, то я не знаю, что это такое».
А другой пользователь разразился гневным криком: «Совершенно неудивительно, что она скопировала закладку из книги».
«Почему она думает, что ее почерк — это то, что нужно людям? Я просто не понимаю. У нее некрасивый и не изящный почерк».
Однако другие встали на защиту герцогини. Один пользователь написал: «Ну, это была коллаборация, так что если вы так расстроены, позвоните им и узнайте, сколько экземпляров было выпущено. Но ограниченная серия означает ограниченную серию. Она была создана, чтобы привлечь внимание к малому бизнесу в Великобритании», — цитирует express.
А кто-то написал: «Вы все кипите от зависти, а Меган тем временем сосредоточена на своей работе».
Отметим, что закладка для книг была распродана за считанные минуты после начала продаж во вторник. Так что вряд ли Меган расстроится, даже если и прочитает такие комментарии в соцсети.