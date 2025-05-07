Меган Маркл снова обвинили в том, что она копирует принцессу Кейт: что произошло

Кейт и Меган / © Associated Press

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На милом снимке Арчи запечатлен спиной к камере на красивом закате солнца. Меган подписала фотографию: «Наш сын. Наше солнце», добавив: «С 6-летием Арчи!».

Но королевские поклонники обвинили герцогиню в «копировании» своей невестки принцессы Уэльской, которая публикует новые портреты своих детей в честь их дней рождения. Это традиция, которую Уильям и Кейт соблюдают уже много лет.

Принц Арчи / © Instagram Меган Маркл

«Думаю, что она делает фото, потому что это делает принцесса Кейт. Единственное отличие в том, что принцесса Уэльская делает гораздо лучшие фотографии и не скрывает, кто ее дети. Факт в том, что ее дети гораздо более известны, чем дети Меган и Гарри!», — написал один из комментаторов в соцсетях. «У Меган нет оригинальных идей?», — добавил другой.

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Были и комментарии вроде: «Интересно, чья это была идея — опубликовать фотографии в честь дня рождения королевского ребенка…».

Идея публиковать фото в честь дня рождения, конечно, не нова. Эта традиция уходит корнями глубоко в прошлое британской королевской семьи. И, скорее всего, Меган просто следует ей, как и остальные члены семьи. Особенно сейчас, когда она завела новый блог в Instagram и у нее появилась площадка, где она это может делать.

Принц Луи

Лицо принца Арчи не показывают из-за соображений безопасности. Так же, как и лицо его сестры принцессы Лилибет. И вряд ли корректно детей Сассекских сравнивать с детьми Уэльских.