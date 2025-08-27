Меган Маркл снова раскритиковала жизнь в королевской семье: что она сказала

Меган Маркл

Реклама

В интервью герцогиня согласилась обсудить свою личную жизнь и бизнес ее бренда As Ever. Они с Эмили отправились в местный ресторан, где съели по бургеру и выпили пива. В ходе беседы Эмили спрашивает Меган, как ей удается быть понятной, будучи герцогиней, и Меган настаивает, что просто говорит искренне, хотя и признается, что не всегда это получалось.

Принц Гарри и Меган Маркл / © Getty Images

«Все было по-другому несколько лет назад, когда я не могла так открыто говорить и мне приходилось постоянно носить колготки телесного цвета. Честно говоря, это было не совсем в моем стиле», — цитирует ее журнал Ok!. «Я не видела колготок со времен фильмов 80-х, когда их выпускали в форме яйца. Это казалось немного неестественным. И это глупый пример. Но это пример того, что когда ты можешь одеваться так, как хочешь, можешь говорить то, что хочешь, и быть правдивым, и можешь появляться в пространстве действительно органично и аутентично, то есть чувствовать себя комфортно в своей собственной коже. Конечно, в моей жизни были разные периоды. Но сейчас я не чувствую необходимости что-то доказывать», — сказала Меган.

Напомним, на днях герцогиня Сассекская запустила новый сезон своего шоу «С любовью, Меган» и уже готовит праздничный рождественский выпуск.