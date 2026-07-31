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Меган Маркл снова сравнивают с принцессой Дианой: в чем причина
Семейный отпуск Меган и принца Гарри оказался удивительно похожим на те поездки, которые герцог Сассекский совершал в детстве.
44-летняя герцогиня Сассекская поделилась подборкой фотографий из недавнего семейного путешествия по Европе вместе с Гарри и их детьми — 7-летним принцем Арчи и 5-летней принцессой Лилибет. На снимках запечатлены различные моменты путешествия семьи, которое включало поездки в Португалию и Великобританию, а также особый визит в Алторп — родовое поместье семьи Спенсеров, где провела детство принцесса Диана и где она была похоронена, сообщает People.
Среди опубликованных снимков была также фотография с пляжа, на которой Меган, Гарри, Арчи и Лилибет вместе бегут навстречу волнам. Внимание королевских обозревателей привлек простой черный цельный купальник Меган, поскольку он напомнил образ принцессы Дианы, которая в январе 1993 года во время семейного отдыха на острове Невис была сфотографирована в подобном купальнике вместе с Гарри, принцем Уильямом и друзьями семьи.
Считается, что во время пребывания в Алторпе семья принца Гарри также посетила мемориал Дианы. Покойная принцесса похоронена на острове посреди декоративного озера, известного как Round Oval, в саду Pleasure Garden на территории Алторп-парка. Чарльз Спенсер в своей книге писал, что удаленность этого места была преднамеренной: озеро должно было «защищать от вторжения сумасшедших и жутких людей», а густой ил служил дополнительной линией обороны.
Брат Дианы также рассказывал, что его успокаивает мысль о том, что принцы Уильям и Гарри могут в частном порядке посещать место захоронения своей матери.