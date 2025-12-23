ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
76
Время на прочтение
1 мин

Меган Маркл сняла в одном видео все атрибуты праздника и пожелала всем счастливого Рождества

Меган Маркл поделилась в своем блоге видеороликом, на котором собрала все атрибуты праздника.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Меган Маркл

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Герцогиня Сассекская показала на видео, как готовит напитки, еду и угощения и все это к предстоящему празднику Рождества.

«Все звуки сезона 🎄

Вот мой личный список любимых рождественских песен, которые мы слушаем дома в это время года.

Желаю вам безопасного и уютного Рождества! Наслаждайтесь!», — написала герцогиня в подписи к видео, в котором появилась и сама.

© Instagram Меган Маркл

Напомним, это Рождество герцог и герцогиня Сассекские планируют провести с детьми и друзьями в своем доме в Монтесито, в Калифорнии. А вот на новый год у пары большие планы.

Дата публикации
Количество просмотров
76
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie