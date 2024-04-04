Меган Маркл совершила трогательный жест по отношению к принцессе Уэльской

Вчера были опубликованы новые фотографии герцогини Сассекской, на которых видно, как она посещает детскую больницу в Лос-Анджелесе.

Визит Меган состоялся еще 21 марта, но снимки опубликовали только сейчас. Обычно герцог и герцогиня Сассекские публикуют снимки с мероприятий на следующий день после своих визитов, но не в этот раз.

22 марта принцесса Уэльская Кейт сообщила миру о своем диагнозе рака. Поэтому было высказано предположение, что Меган сохранила фотографии и подробности своего визита, чтобы все внимание публики в этот день было сосредоточено только на Кэтрин.

Кэтрин, принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Считается, что принц Гарри и Меган Маркл узнали о диагнозе принцессы Уэльской тогда же, когда и весь мир. Они буквально сразу же опубликовали заявление, пожелав принцессе "здоровья и исцеления", добавив, что надеются, что Кейт сможет сделать это "конфиденциально и мирно".

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