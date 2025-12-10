- Дата публикации
Меган Маркл таки связалась с отцом: как ей удалось разыскать его на Филиппинах
Меган Маркл наконец-то смогла отправить письмо своему отцу — Томасу Марклу — после его экстренной операции, несмотря на несколько дней безрезультатных попыток.
Представитель герцогини Сассекской сообщил 10 декабря, что ее 81-летнему отцу Томасу, который находится в больнице на Филиппинах, была доставлена записка от дочери.
Томас, с которым Меган не общается с 2018 года, находится в больнице после ампутации нижней конечности, проведенной 3 декабря. 9 декабря стало известно, что Меган пыталась связаться с ним, поскольку, как сообщалось, ее звонки и электронные письма не были доставлены. Теперь ей это удалось, сообщил ее представитель сегодня рано утром, пишет People.
«Благодаря поддержке надежных и проверенных контактов, ее переписка теперь находится в его руках в безопасности».
Напомним, ранее сообщалось, что в попытке связаться со своим отцом Меган лично обзвонила несколько больниц, чтобы найти его. Команда герцогини также запросила у близких к Томасу разъяснения относительно наилучшего способа связаться с ним во время его выздоровления. У Меган не было номера телефона отца, а у Томаса не было при себе мобильного, поэтому связаться было затруднительно.
Ранее хирург, оперировавший отца Меган Маркл, впервые дал комментарий журналистам о состоянии здоровья своего пациента.