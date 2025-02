Меган Маркл угодила в новый скандал: на герцогиню хотят подать в суд за плагиат

Герцогиня представила новое название своего бренда образа жизни, который получил название As Ever. Наряду с объявлением Меган также представила новый веб-сайт As Ever, на котором размещена трогательная новая фотография ее трехлетней дочери, принцессы Лилибет, а также герб, который поразительно похож на герб испанского деревни Порререс.

Герб бренда Меган Маркл и герба Порререса, фото: arabalears.ca

Руководители городской администрации тихой деревни Порререс на Майорке рассматривают возможность подачи иска против Меган Маркл после того, как обвинили ее в копировании герба для логотипа ее обновленного люксового бренда.

На обеих этих гербах изображена пальма, по обе стороны от которой парят две птицы. Герб города пестрит цветами — оранжевый и зеленый для дерева и песка, черный для птиц на белом фоне, — в логотипе Меган используются только темно-серый и белый цвета.

Мэр Франциска Мора заявила местной газете Ara Balears, что сходство "сюрреалистично", и что мэрия решает, следует ли возбуждать судебные иски против герцогини.

"Я не знаю, посещала ли она какие-то агротуристические объекты и видела ли герб, потому что фотография на ее сайте (сайте Меган) сделана на Майорке". Она сказала, что теперь деревня "ощущает себя интернациональной", и надеется, что это, по крайней мере, принесет ей некоторое признание.

Обложка сайта бренда Меган Маркл As Ever (она на фото запечатлена с дочерью Лили), фото: asever.com

"Я надеюсь, что многие люди во всем мире узнают, что на Майорке есть город, расположенный в глубине острова, с таким гербом", — добавила мэр.

А в комментарии изданию The Sun: "Мы не хотим, чтобы наш герб был перекручен, поскольку он принадлежит исключительно Поррересу. Единственное различие между их логотипом и нашим гербом заключается в том, что на их гербе изображены две колибри, а на нашем — либо ласточки, либо голуби — историки не могут прийти к единому мнению. Мы попросим Меган удалить логотип с их сайта".

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Реакция герцогини Сассекской на ситуацию пока что не известна.

