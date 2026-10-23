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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Меган Маркл в белоснежном наряде снялась в красивом праздничном видео на фоне нового скандала с ее отцом

Герцогиня Сассекская опубликовала новое видео, в котором сообщается о начале продаж новой коллекции на её сайте As Ever.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Меган Маркл

Меган Маркл / © Getty Images

В 10-секундном ролике сияющая Меган спускается по лестнице в белоснежном наряде, зажигает свечу и накрывает на стол.

Подпись к новой публикации гласит: «Праздничная коллекция: вторая глава уже здесь», за которой следовал эмодзи в виде красного сердечка в конверте. Также было написано: «Найдётся что-то для каждого в вашем списке: от продуманных подарков до сезонных фаворитов, созданных для того, чтобы делиться ими.

Меган Маркл / © Getty Images

Меган Маркл / © Getty Images

В последнюю коллекцию вошли подарочная коробка для шоколадного батончика в форме трофея, фарфоровый чайник в виде решетки и фирменная праздничная свеча с двумя фитилями. Эта публикация появилась всего через несколько дней после выхода интервью принца Гарри журналу GQ, в котором он рассказал о примирении с семьей, пережитом горе и причинах своего неожиданного возвращения в Великобританию.

Подпись гласит: «Вскоре вас ждёт ещё немного праздничного волшебства. Скоро. Следите за обновлениями».

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Новое видео герцогини в соцсетях появилось как раз аккурат нового скандала, Связанного с ее отцом Томасом Марклом, чей сын подал на него заявление в полицию из-за найденных в его доме изображений детского сексуального характера.

Меган уже сделала заявление по этому поводу.

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