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ТСН в социальных сетях

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Категория
Общество
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Меган Маркл в черном блейзере и синих джинсах сходила на обед недалеко от Кенсингтонского дворца

Герцогиню Сассекскую заметили направляющейся на обед со своим свадебным парикмахером в популярном среди знаменитостей заведении, расположенном недалеко от Кенсингтонского дворца.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Меган Маркл

Меган Маркл / © Getty Images

Герцогиню Сассекскую заметили направляющейся на обед со своим свадебным парикмахером в популярном среди знаменитостей заведении, расположенном недалеко от Кенсингтонского дворца.

45-летняя Меган Маркл была одета в черный блейзер от Marks & Spencer и синие прямые джинсы Anine Bing, а обута в замшевые туфли на шпильках песочного цвета от Jennifer Chamandi.

Образ герцогиня дополнила цепочкой бриллиантами и изумрудами от калифорнийского дизайнера Логана Холлоуэлла стоимостью 21 623 доллара. Она также несла свою любимую сумку Chanel на плече. Волосы Маркл были распущены, а макияж на лице – красивый и достаточно выразительный.

Фотографиями Меган с улиц Лондона поделилось издание Daily Mail.

Ее неспешный обед состоялся спустя неделю после встречи с лауреатом Нобелевской премии мира Малалой Юсуфзай за чаем, пирожными и бутербродами в отеле Claridge's.

На этот раз к ней присоединился парикмахер Джордж Нортвуд, который собрал волосы Меган в небрежный пучок для вечернего свадебного приема в Виндзоре после ее свадьбы с Гарри в мае 2018 года.

А вчера, напомним, Меган и Гарри посетили Ноттингем, где их тепло приветствовала публика.

Меган Маркл и принц Гарри в Ноттингеме / © Getty Images

Меган Маркл и принц Гарри в Ноттингеме / © Getty Images

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