Меган Маркл в интервью для Variety рассказала, какие у нее были отношения с королевой Елизаветой II

В том, что Меган Маркл обязательно использует как-то тот факт, что они с принцем Гарри побывали на похоронах королевы Елизаветы II, не было никаких сомнений. Спустя месяц после того, как умерла королева, герцогиня Сассекская дала новое интервью.

В своем первом интервью после возвращения из Британии, которое Меган дала журналу Variety, она рассказала о смерти монарха и назвала Елизавету II "ярким примером женского лидерства". На вопрос журналиста о том, каково было для нее недавнее время потери, Меган сказала:

"Было такое излияние любви и поддержки. Я очень благодарна за то, что смогла быть рядом с мужем, чтобы поддержать его, особенно в то время.

Что так прекрасно, так это смотреть на наследие, которое его бабушка смогла оставить на многих фронтах. Конечно, с точки зрения женского лидерства, она является самым ярким примером того, как это выглядит", рассказала герцогиня Сассекская, цитирует express.

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Никто не сомневался, что Меган найдет способ, как использовать выгоду от своего визита в Британию, и не просто визита, а участие в государственных похоронах Елизаветы II. В интервью она вспомнила о том, как познакомилась с королевой.

"Я чувствую глубокую благодарность за то, что смогла провести с ней время и узнать ее. Это было сложное время, но мой муж, всегда оптимист, сказал: "Теперь она воссоединилась со своим мужем".

Вспомнила Меган и о том, как у нее был совместный выход с королевой Елизаветой II в 2018 году вскоре после их с Гарри свадьбой.

"Я размышляла о том первом официальном мероприятии, которое было у меня с ней, о том, насколько это было особенным. Я чувствую себя счастливой, горжусь тем, что имела честь общаться с ней".

Меган и ранее говорила, например, в интервью Опре Уинфри, что для нее королева всегда была прекрасным человеком. В интервью она сказала, что важные моменты в жизни, такие как потеря королевы, "заставляют задуматься, на чем вы хотите сосредоточить свою энергию".

Некоторыми снимками Меган Маркл на своей странице в Instagram уже поделился журнал Variety. Фото вышли очень красивыми.

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