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Меган Маркл в купальнике скопировала принцессу Диану: эксперт назвал одну интересную деталь
Меган Маркл в начале этого месяца делилась фотографиями с празднования своего 45-летия, в том числе показала снимок в купальнике и то, как она прыгает в бассейн.
В Instagram Меган разместила два снимка, на которых она прыгает в бассейн, держа в руках букет воздушных шаров. Фотография у бассейна теперь сравнивается с поразительно похожим снимком ее покойной свекрови, принцессы Дианы, и некоторые критики утверждают, что это было сделано намеренно.
Эксперт по языку тела Рианнон О’Донохо изучила оба снимка и раскрыла скрытые послания, которые они передают.
«Следует отметить два важных момента, касающихся прыжка Меган в бассейне по сравнению с прыжком покойной принцессы Дианы. Во-первых, движение ног говорит само за себя. Они полны решимости и оптимизма, демонстрируют желание двигаться вперед».
Эксперт по языку тела объяснила: «Обычно люди держат ноги вместе для прыжка. Ноги, прямые или согнутые, чаще всего сцеплены в единое целое, что создает более комфортные и естественные ощущения для прыгуна и обеспечивает более предсказуемое погружение в воду», — цитирует ее слова express. «Вполне вероятно принцесса Диана выражала таким прыжком не неутомимый оптимистичный взгляд на жизнь, но крайне маловероятно, что Меган скопировала это непреднамеренно. Это должно было быть заранее спланировано».
Спустя несколько дней после празднования дня рождения Меган вместе с мужем принцем Гарри отправилась в Канаду на благотворительный вечер, где появилась в вечернем платье и серьгах своей покойной свекрови.