Меган Маркл в луке в светлых оттенках неожиданно появилась в больнице Лос-Анджелеса

Меган Маркл в больнице Лос-Анджелеса

Герцогиня Сассекская посетила больницу, чтобы выразить поддержку кампании по сбору средств «Make March Matter».

В больнице Меган посетила несколько палат, а также творческий оазис, где вместе с детьми провела время, рисуя акварелью. Затем герцогиня Сассекская пообщалась с лежачими больными, которые не могли покинуть свои палаты для занятий живописью.

Меган Маркл в больнице Лос-Анджелеса, фото: instagram.com/childrensla

Ее визит в больницу в четверг был частью месячной кампании CHLA «Сделаем март значимым».

Меган Маркл в больнице Лос-Анджелеса, фото: instagram.com/childrensla

«Make March Matter — это ежегодная благотворительная кампания по сбору средств для CHLA, которая объединяет знаменитостей, предприятия и широкую общественность в поддержку ее миссии по созданию надежды и построению более здорового будущего», — говорится в заявлении CHLA.

Меган Маркл в больнице Лос-Анджелеса, фото: instagram.com/childrensla

Также организация поделилась в своем Instagram снимками с визита жены принца Гарри. Одета герцогиня была в белый топ, светлый удлиненный жакет молочно-бежевого оттенка и белые брюки.

Меган Маркл в больнице Лос-Анджелеса, фото: instagram.com/childrensla

Меган Маркл в больнице Лос-Анджелеса, фото: instagram.com/childrensla

У нее на запястье были золотые часы Cartier и золотой браслет тоже от этого бренда, а на пальце было лишь одно обручальное кольцо, подаренной ей в день свадьбы принцем Гарри. Также Меган была в защитной черной маске на лице, волосы распустила и сделала очень легкий макияж.