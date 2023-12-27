Меган Маркл в пикантном костюме Санты: фото, которые вас могут удивить

До встречи с принцем Гарри американская актриса всеми способами пыталась пробить себе дорогу в Голливуд.

Знаменитой Меган Маркл стала благодаря роли в сериале "Форс-мажоры", но весь мир заговорил о ней тогда, когда она начала встречаться с младшим сыном принцессы Дианы и короля Чарльза III - принцем Гарри.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Однажды Меган принимала участие в одном из телевизионных шоу, где вместе с другими девушками они переодевались в костюмы Санты. На будущей герцогине Сассекской в тот день было короткое красное платье с меховой отделкой на груди и красной бретелькой вокруг шеи. Темные длинные волосы девушки были распущены, она сделала выразительный макияж и надела серьги и широкий браслет на запястье.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Сейчас Меган уже не носит таких откровенных нарядов. А праздники проводит в компании своего мужа принца Гарри и двоих детей – принца Арчи и принцессы Лилибет. В этом году семья встретила Рождество дома в Монтесито.

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