Меган Маркл в платьях Johanna Ortiz: выбираем лучший образ

Впервые Меган появилась в платье от этого бренда на церемонии вручения премии Women of Vision Awards: Celebrating Generations of Progress & Power в Нью-Йорке в мае 2023 года. На ней было стеганое золотое платье без бретелек от Johanna Ortiz с разрезом спереди и небольшим ромбовидным вырезом в зоне декольте. В руках жена принца Гарри несла клатч от Carolina Herrera, а обута была в босоножки на каблуках от Tom Ford.

Меган Маркл в Нью-Йорке / Фото: Getty Images

В мае 2024 года в Нигерии Меган снова надела платье на бретельках от Johanna Ortiz с вырезом в виде ромба на груди и разрезом на подоле и подобрала к образу черные сандалии из телячьей кожи Emme Parsons в сочетании с солнцезащитными очками Heidi Merrick.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

И вот во время визита в Боготу в августе 2024 года Меган посетила Национальный центр искусств Делии Сапата, куда также приехала в платье Johanna Ortiz на бретельках и с ромбовидным вырезом под грудью, которое очень напоминало ее наряд из Нигерии.

Меган и Гарри в Колумбии / Фото: Associated Press

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