Меган Маркл в реальной жизни: журналистка выложила случайное селфи с герцогиней в Сеть

С герцогиней Сассекской можно сделать селфи просто прогуливая на улице в Лос-Анджелесе.

Журналистка Джен Су опубликовала в Instagram фото, которое сделала с женой принца Гарри просто во время прогулки по Лос-Анджелесу.

"Приземлившись в Лос-Анджелесе и направляясь на ужин, мы столкнулись с Меган Маркл. Совершенно сдержанная и очень дружелюбная, приятная беседа", — подписала снимок Су, который был сделан на парковке ночью.

Даже не верится, что Меган Маркл вот так просто можно взять и встретить в городе, да еще и сфотографироваться с ней. Одета герцогиня была в полосатую льняную рубашку от Polo Ralph Lauren, на которой у нее висели солнцезащитные очки-авиаторы Linda Farrow, волосы ее были собраны в пучок, а в ушах были серьги-кольца небольшого размера.

Ранее на прошлой неделе стало известно, что Меган и принц Гарри приедут в Нью-Йорк на следующей неделе, чтобы отметить Всемирный день психического здоровья. Там пройдет первое личное мероприятие их Archewell Foundation, которое предоставит платформу для родителей, решающих проблемы психического здоровья в современную цифровую эпоху.

Напомним, ранее мы показывали, как стильная Меган Маркл с мужем блистала на благотворительном мероприятии.

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