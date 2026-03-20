Меган Маркл в синем платье без бретелек появилась на светской церемонии с беременной подругой

Меган Маркл появилась на светском мероприятии в элегантном платье без бретелек и в компании своей подруги Келли Макки Зайфен.

Ольга Кузьменко
Келли Макки Зайфен и Меган Маркл / © Getty Images

Келли и Меган присутствовали на 34-й ежегодной благотворительной акции «Чемпионы за права детей», организованной Альянсом за права детей в отеле Beverly Wilshire, A Four Seasons в Беверли-Хиллз.

Герцогиня Сассекская выглядела потрясающе в темно-синем платье без бретелей от Ralph Lauren, которое она дополнила круглыми винтажными золотыми серьгами Chanel, золотыми браслетами и часами от Сartier и босоножками на ремешках Stuart Weitzman. Волосы она собрала в низкий пучок, а отдельные пряди обрамляли лицо.

Ее подруга Келли, которая сейчас беременна, появилась на дорожке в черном платье с длинными рукавами и высоким воротником, подчеркивающем ее растущий живот, и дополнила образ босоножками на ремешках. Подруги нежно обнялись на красной дорожке мероприятия, позируя перед камерами фотографов.

Напомним, Келли ждет мальчика, который должен появиться на свет уже этой весной (через четыре года после смерти ее сына Джорджа, который умер от вирусного менингита в возрасте 9 лет).

«Иногда… просто иногда… когда ты впускаешь свет сквозь разбитые осколки своего сердца, любовь растет», — написала Келли в своем Instagram, когда объявила подписчикам о своей беременности.

Дружба Меган и Келли длится уже почти два десятилетия, а познакомились они благодаря бывшему мужу герцогини, Тревору Энгельсону. «Я знаю ее почти 20 лет? Она даже была на моей свадьбе (15 лет назад!), и она самый замечательный, заботливый, веселый и любящий человек», — сказала о герцогине ее подруга.

