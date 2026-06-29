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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
388
Время на прочтение
1 мин

Меган Маркл в восторге от этого завтрака: он укрепляет иммунитет

Герцогиня Сассекская пропагандирует здоровое питание, а ее любимый завтрак на удивление прост и состоит из смеси ингредиентов, которые, по мнению специалистов в области здравоохранения, приносят значительную пользу для общего здоровья и самочувствия.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Меган Маркл

Меган Маркл / © Associated Press

За несколько лет до того, как стать герцогиней Сассекской, бывшая актриса вела собственный блог о стиле жизни The Tig, где рассказывала обо всем: от кулинарных шедевров до рекомендаций по путешествиям и советов по здоровью. Среди представленных ею блюд была чаша с асаи, вдохновленная ее южнокалифорнийскими корнями.

Хотя это блюдо может напоминать что-то из модного кафе, специализирующегося на бранче, оно построено на довольно простом сочетании фруктов, орехов и полезных добавок. Это совсем не похоже на богатые белком, выпечкой и морепродуктами блюда, обычно ассоциирующиеся с королевской кухней, пишет журнал Ok!.

Меган Маркл / © Associated Press

Меган Маркл / © Associated Press

В основе коктейля лежит рецепт, опубликованный на сайте The Tig, в состав которого входят замороженное несладкое асаи, смешанное с миндальным молоком, бананом и замороженными ягодами. Затем десерт украшается свежими фруктами, кокосовой стружкой, медом манука и небольшим количеством пчелиной пыльцы.

Меган Маркл советует предварительно охладить миску, чтобы сохранить консистенцию смеси и предотвратить ее чрезмерное разжижение.

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Дата публикации
Количество просмотров
388
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