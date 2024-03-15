Меган Маркл вернулась в Instagram и опубликовала первый пост: о чем будет блог

Это произошло как раз на фоне королевского скандала, связанного с фотографией принцессы Уэльской, которая была отфотошоплена. Неизвестно, выбрала ли герцогиня Сассекская специально такой момент для перезапуска своей страницы или так просто совпало. Кстати, в этот же день принц Уильям вручал награды победителями на церемонии вручения премии "Наследие Дианы" в Музее науки в Лондоне.

Принц Уильям на церемонии The Diana Legacy Awards в Лондоне / Фото: Getty Images

Аккаунт Меган получил название American Riviera Orchard, и в нем нет отсылки к королевской семье. В сториз герцогиня опубликовала 50-секундное видео, которое стало первым после закрытия официального аккаунта герцога и герцогини Сассекских после их ухода из королевской семьи.

В аккаунте была опубликована история, в которой Меган берет цветок из букета, а затем показано, как герцогиня помешивает что-то в миске, стоя на своей кухне. На ролик наложена музыка Нэнси Уилсон "I Wish". Затем Меган также можно увидеть стоящей недалеко от открытых дверей патио в черном бальном платье.

Instagram Меган Маркл / Фото: Instagram American Riviera Orchard

Сообщается, что это будет лайфстайл-блог Меган, так называемое продолжение ее блога The Tig, который она закрыла в 2016 году, накануне ее свадьбы с принцем Гарри. Здесь будут не просто красивые ролики и картинки, Меган планирует продавать различные товары для дома, кулинарные книги и даже еду.

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