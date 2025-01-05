Меган Маркл вернулась в Instagram: поклонники заметили одну интересную деталь в ее блоге

Меган Маркл вернулась в Instagram в начале 2025 года и многие ее подписчики сразу заметили, что она отключила комментарии в своем аккаунте.

1 января Меган феерично вернулась в Instagram, опубликовав первое видео в своем блоге, снятое на пляже ее мужем принцем Гарри недалеко от их дома в Монтесито.

А на следующий день Меган использовала платформу, чтобы поделиться трейлером своего предстоящего шоу Netflix "С любовью, Меган", которое дебютирует на потоковом сервисе 15 января.

Меган Маркл / Фото: instagram.com/netflix

Возвращение Меган Маркл в соцсеть Instagram знаменует собой первый случай, когда она снова самостоятельно ведет блог с тех пор, как закрыла свой личный аккаунт Instagram в январе 2018 года перед своей королевской свадьбой с Гарри в мае 2018 года.

Многие подписчики ее нового блога обратили внимание на то, что Меган закрыла комментарии и связано это, скорее всего с тем, что герцогиня не хочет читать в своей соцсети хейт в свой адрес. В многочисленных интервью Меган и ее муж принц Гарри говорили о том, что в соцсетях очень много негатива. А во время визита в Колумбию в 2024 году Меган во время одной из встречь сказала, что называет этот следующий этап своей жизни "главой радости" — и отключение комментариев, вероятно, является фактором, способствующим достижению этой цели.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Возвращение в Instagram дает Меган возможность общаться и делиться с подписчиками хорошими новостями, но запрет на комментарии служит буфером против негатива.

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