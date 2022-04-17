Меган Маркл воскликнула "Слава Украине!" выступая на церемонии открытия Invictus Games в Гааге

Эти выходные принц Гарри и его супруга Меган, герцогиня Сассекская проводят в Нидерландах на Invictus Games, которые проходят в Гааге.

Британский принц Гарри, который сам служил в Афганистане, является основателем "Игор непокоренных". Поэтому он не мог проигнорировать это событие, Гарри прилетел на мероприятие с женой Меган Маркл. Этот визит стал первым их с Меган общим путешествием в Европу после сложения с себя королевских полномочий.

Меган и Гарри в Нидерландах / Associated Press

Вчера вечером Гарри и Меган выступили на официальной церемонии открытия "Игр непокоренных". Свою речь принц начал с публичного поцелуя супруге Меган, как целуется пара не видели, пожалуй, публично с их свадьбы в 2018 году.

Меган и Гарри в Нидерландах / Associated Press

Меган и Гарри в Нидерландах / Associated Press

Меган и Гарри в Нидерландах / Associated Press

Hello everybody and welcome to The Hague.... finally!



Listen to the Duke of Sussex' full speech from the Opening Ceremony of the @InvictusGamesNL The Hague 2020.



So, Invictus, are you ready? #IG22 pic.twitter.com/Bib2VXQ1E0 — Invictus Games Foundation + (@WeAreInvictus) April 16, 2022

Ранее мы писали, что один из участников украинской команды погиб на передовой во время войны России в Украине. Гарри добавил, что те, кто участвует в Invictus Games, "преодолели огромные трудности" и поэтому "исцеляют и учат мир на ходу". Меган, герцогиня Сассекская также выступила на церемонии открытия 5-х Invictus Games.

Меган и Гарри в Нидерландах / Associated Press

"Для каждой команды, мой муж и я оба признаем, что это было очень тяжело, как физически, так и эмоционально, не в последнюю очередь для команды Украины, которую мы все поддерживаем", - продолжила Меган, имея в виду продолжающуюся войну Украины с Россией.

Меган Маркл отдала дань уважения сборной Украины на церемонии открытия "Игр непокоренных", воскликнув: "Слава Украине!".

Меган в Нидерландах / Associated Press

"Одно я знаю точно: каждая минута, потраченная на то, чтобы добраться сюда, будет того стоить, потому что именно здесь, на "Играх непокоренных", мы чтим ваши годы активной службы на поле и вашу неизменную цель служить своей стране, своей семье и своему сообществу за пределами поля".

Герцогиня Сассекская прекрасно выглядела в белом боди от Khaite, которое сочетала с шерстяными черными брюками и колье Cartier Juste Un Clou на шее.

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