Меган Маркл впечатлила образом, который дополнила украшениями на сумму более 66 000 долларов

Меган Маркл / © Associated Press

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Объявив о запуске адвент-календаря Меган Маркл предстала на фото, где позировала в кремовом джемпере, юбке миди и балетках. Она присела на диване, рассматривая свой календарь, который предлагает приобрести поклонникам за 150 долларов.

Образ свой герцогиня дополнила бриллиантовым колье и изящными серьгами-гвоздиками, добавив блеска своему наряду на сумму более 66 000 долларов, сообщает журнал Hello!.

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Меган Маркл / © instagram.com/aseverofficial

Герцогиня Сассекская носила бриллиантовое колье от Jennifer Meyer стоимостью 61 250 долларов (изготовленное вручную из 18-каратного золота, это колье имеет закругленные звенья, передняя часть украшена белыми бриллиантами, а полированное золото продолжается по всей остальной части колье), и серьги от Logan Hollowell за 5 575 долларов (еще одним ювелирным брендом, чьи работы неоднократно появлялись в коллекции герцогини), в результате чего общая стоимость этих двух украшений составила 66 825 долларов.

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Образ дополняли золотые часы и несколько тонких браслетов. На диване за Меган были нейтральные подушки и фактурный плед продолжали мягкую цветовую палитру, а сквозь окно виднелась зелень.

Адвент-календарь Меган Маркл / © instagram.com/aseverofficial

Поклонники, отметим, остались возмущены стоимостью адвент-календаря герцогини Сассекской, а многие обратили внимание, что в королевском магазине в Британии купить такой можно за 12 фунтов.

Тем временем, напомним, принц Гарри посетил гала-вечер «Объединимся за свободу» в поддержку Украины.

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