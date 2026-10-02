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Меган Маркл впечатлила образом, который дополнила украшениями на сумму более 66 000 долларов
В соцсетях активно обсуждают новый образ герцогини Сассекской.
Объявив о запуске адвент-календаря Меган Маркл предстала на фото, где позировала в кремовом джемпере, юбке миди и балетках. Она присела на диване, рассматривая свой календарь, который предлагает приобрести поклонникам за 150 долларов.
Образ свой герцогиня дополнила бриллиантовым колье и изящными серьгами-гвоздиками, добавив блеска своему наряду на сумму более 66 000 долларов, сообщает журнал Hello!.
Герцогиня Сассекская носила бриллиантовое колье от Jennifer Meyer стоимостью 61 250 долларов (изготовленное вручную из 18-каратного золота, это колье имеет закругленные звенья, передняя часть украшена белыми бриллиантами, а полированное золото продолжается по всей остальной части колье), и серьги от Logan Hollowell за 5 575 долларов (еще одним ювелирным брендом, чьи работы неоднократно появлялись в коллекции герцогини), в результате чего общая стоимость этих двух украшений составила 66 825 долларов.
Образ дополняли золотые часы и несколько тонких браслетов. На диване за Меган были нейтральные подушки и фактурный плед продолжали мягкую цветовую палитру, а сквозь окно виднелась зелень.
Поклонники, отметим, остались возмущены стоимостью адвент-календаря герцогини Сассекской, а многие обратили внимание, что в королевском магазине в Британии купить такой можно за 12 фунтов.
Тем временем, напомним, принц Гарри посетил гала-вечер «Объединимся за свободу» в поддержку Украины.