Меган Маркл впервые за пять лет показала лицо своей дочери принцессы Лилибет

Принцесса Лилибет / © Instagram Меган Маркл

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По этому случаю герцогиня Сассекская поделилась фото дочери на новом семейном портрете, а также впервые практически показала лицо Лили.

Модные эксперты также приняли обсуждать, в какое платье была одета принцесса в день своего первого серьезного юбилея. Известно, что на маленькой Лилибет было платье от бренда Сult Gaia цвета «светлая дыня» на бретельках, с завязками и кружевом на юбке.

Принцесса Лилибет / © Instagram Меган Маркл

На фото, где Лили стоит босиком на траве, она запечатлена полубоком и ее лицо даже можно немного рассмотреть.

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«Наша девочка мечты. С 5-летием, Лили», - так подписала эти кадры Меган Маркл.

Меган и Гарри с дочерью Лили / © Instagram Меган Маркл

Напомним, Лилибет родилась в 2021 году в Калифорнии, а титул принцессы ей был присвоен в 2023 году, через год после того, как ее дедушка – король Чарльз III – взошел на престол.

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