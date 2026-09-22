Меган Маркл впервые запечатлели папарацци в Британии, она навещала подруг

Меган Маркл / © Getty Images

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45-летняя герцогиня Сассекская была замечена в компании 68-летней Эллен Дедженерес и ее 53-летней жены Порши де Росси в пабе Three Horseshoes в Берфорде, как видно на фотографиях, полученных изданием PageSix.

Эти фотографии были опубликованы в тот момент, когда муж Меган, принц Гарри, давал интервью журналу HELLO! на церемонии вручения премии WellChild Awards в отеле Royal Lancaster в Лондоне — и в последний момент было подтверждено, что герцогиня не будет присутствовать на мероприятии.

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Принц Гарри / © Associated Press

Во время недавней прогулки Меган выглядела непринужденно в солнцезащитных очках, свободной рубашке и белых джинсах, неся пальто, когда входила в сад.

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По данным издания, затем ее видели болтающей и смеющейся со звездной парой, которая также переехала из США в Котсуолдс в ноябре 2024 года.

Меган дружит с Эллен и Поршей уже много лет, поскольку они жили по соседству в США и присутствовали на их церемонии обновления брачных обетов в 2023 году.

Меган Маркл / © Getty Images

Меган Маркл старалась не привлекать к себе внимания с момента приземления в аэропорту Бирмингема 26 августа, но, говорят, ранее ее видели в Soho Farmhouse.

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